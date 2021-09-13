الطاقة النيابية تدعو لفتح ملفات فساد المشاريع النفطية المتلكئة

2021/09/13 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شدد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الاثنين، على ضرورة فتح ملفات فساد المشاريع النفطية المتلكئة منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن.

وقال الزجراوي في حديث صحفي، إن “المليارات من الدولارات صرفت على مشاريع نفطية متلكئة بعضها لا أساس لها”.

وأضاف أن “الحكومات المتعاقبة أنفقت المليارات على مشاريع نفطية أكثر ما يقال عنها من متلكئة”، مبينا أنه “يجب على الحكومة ووزارة النفط فتح ملفات المشاريع النفطية ومحاسبة المقصرين”.

وكانت لجنة النزاهة النيابية قدمت، الخميس الماضي، مقترحا لحسم ملفات الفساد المتأخرة في هيئة النزاهة، فيما كشفت عن إحالة ملفات تخص 3 مؤسسات حكومية.

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