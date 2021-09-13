المفوضية توضح الإجراءات العقابية للرشاوى وشراء البطاقات الانتخابية

2021/09/13 | 13:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، وجود إجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب، لافتة إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط.

قالت المفوضية إن أي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة ووضع لها إجراءات عقابية تصل إلى الحبس

وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك بطاقات انتخابية ما زالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات"، مبينةً أن "البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة".

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تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وأضافت أن "البطاقات الانتخابية التالفة تكون على نوعين: الأول البطاقات المسلمة من قبل اصحابها عند تسلمهم البطاقات البايومترية خلال مرحلة تحديث السجل الانتخابي خلال فترة 2/1/2021 إلى 15/4/2021، والتي تسمى البطاقات الالكترونية التي لا تحتوي على صورة ولا بصمات، بينما النوع الثاني: البطاقات العائدة للعامين 2013 و2014 ولم يتسلمها أصحابها وبقيت في مراكز التسجيل".

وأوضحت أنه "تم اتلاف البطاقات بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور أممي وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام وبأشراف مباشر من قبل رئيس الإدارة الانتخابية"، مؤكدة أن "البطاقات المسلمة يشترط أن يتسلمها صاحبها بالتوقيع والبصم".

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والكاظمي يصدر توجيهات مشددة

وأشارت أبو سودة إلى أن "أي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها إجراءات عقابية تصل إلى الحبس"، مبينة أن "المفوضية عملت بإجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها، لكون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد أبراز بطاقته البايومترية وهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، أي أن البطاقة الانتخابية يجب أن يبرز معها مستمسكًا لإثبات عائديتها للناخب".

وتابعت أن "البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، فضلاً عن منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط أو ما شابه ذلك من قبل المرشحين"، مشيرة إلى أن "هناك اجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب أو التاثير على إرادته أو إعطاء رشوى".

وبينت انه " في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين أو الضغط عليهم يجب أن تكون هناك شكوى معززة بدليل لأنها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ إجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم المختصة"، منوهة بأن "هناك 6 شكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية أو محاولة التاثير على إرادة الناخبين وهذا كله يجري حاليًا التحقيق به".

ومضت بالقول إن "المادة 35 من القانون تمنع الاعتداء والتلاعب باستخدام اسم الغير أو التشهير بالمرشحين حيث حددت العقوبة السجن مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة، والغرامة لا تقل عن المليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار".

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