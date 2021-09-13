2021/09/13 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراقي.وأوضحت السفارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “العراق يحتل مكانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تخصص 40 مليون دولار لترميم المواقع الاثرية العراقية المركز الخبري الوطني.

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