هل تعاني من التعرّق المفرط؟ إليك 6 ممارسات للتخفيف من تلك الحالة

2021/09/13 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعاني من التعرّق المفرط، فإليك بعض الممارسات التي قد تساعدك في التخفيف من ذلك.

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