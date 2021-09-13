إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة للشروط والضوابط في أم قصر

2021/09/13 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة للشروط والضوابط في منفذ أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من شعبه التراخيص والاستخبارات تمكنت من ضبط حاوية محملة بـ(غاز الفريون) متروكة لمدة طويلة ولم يتم التصريح بها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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