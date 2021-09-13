إليسا توجه رسالة إلى أصالة نصري بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن

2021/09/13 | 13:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى الفنانة السورية أصالة نصري بعد إعلان زواج الاخيرة من الشاعر العراقي فائق حسن.

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وكتبت إليسا في تغريدة بحسابها على تويتر، اليوم الاثنين: "مبروك صولا على زواجك ويا رب يكتبلك كل الحب والسعادة اللي بتستحقيهن".

مبروك صولا على زواجك ويا رب يكتبلك كل الحب والسعادة اللي بتستحقيهن.



المهم تكوني مبسوطة وتعيشي كيف ما بتلاقي السعادة.



وبشوفك قريبا يا عروس@AssalaOfficial

— Elissa (@elissakh) September 13, 2021

وأضافت إليسا في تهنئتها لأصالة: "المهم تكوني مبسوطة وتعيشي كيف ما بتلاقي السعادة.



وبشوفك قريبا يا عروس".

وأمس الأحد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة رسمية للفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي فائق حسن، بعد عقد قرانهما.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.

يذكر أن أصالة نصري احتفلت في شهر آب الماضي بخطوبة ابنتها، شام الذهبي، على المهندس أحمد هلال.

وكان آخر أعمال أصالة نصري الفنية أغنية "الدنيا لها طعم جديد"، التي طرحتها الشهر الماضي، وخصصتها لمنتجات غذائية جديدة في السوق المصري.

والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي على فتح الله، ومن إخراج صقر.

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