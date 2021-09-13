الامارات تغازل اسرائيل وتحول عطلة الجمعة الى السبت

2021/09/13 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى مقترح تغيير العطلة من الجمعة إلى السبت إلى ردود متباينة.

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