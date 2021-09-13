2021/09/13 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن فريق طبي في مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي بكربلاء المُقدسة ، اليوم الاثنين، من إجراء عملية قيصرية لمريضة من أهالي المُحافظة، بعمر ( 30 ) عامأ حامل في شهرها التاسع ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “عملية قيصرية”..



تنقذ حياة مريضة ثلاثينية بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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