النيران تشتعل في موكب حسيني (صور)

2021/09/13 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق داخل احد المواكب الحسينية على طريق كربلاء – النجف.

وقال مصدر امني في تصريح خص به NRT عربية (13 ايلول 2021)، ان "موكبا حسينيا تعرض لحادث حريق على طريق (كربلاء – النجف)، فيما سارعت فرق الاطفاع الى محاصرة النيران من اجل منعها من الوصول الى المواكب القريبة الاخرى".

واضاف المصدر ان "ثلاثة فرق شاركت في مكافحة النيران"، مشيرا الى ان "الحريق كان بسبب تماس كهربائي".

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