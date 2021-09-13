النجف توقف مشروع تأهيل حي الشهيد الصدر وتشكل لجنة تحقيقة لتقصي الحقائق

2021/09/13 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الأشرف

أمر محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الإثنين، بإيقاف العمل في مشروع تأهيل حي الشهيد الصدر في قضاء المشخاب، وتشكيل لجنة تحقيقية بالعمل.

وقال الياسري، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أمرنا بإيقاف العمل في مشروع تأهيل شوارع الشهيد الصدر في قضاء المشخاب وتشكيل لجنة تحقيقية من هيأة اعمار النجف للتحقيق بعمل الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم".

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