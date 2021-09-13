هيئة الاستثمار تصدر قراراً مهماً بشأن مدينة بسماية

2021/09/13 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الإثنين، قراراً مهماً بشأن مدينة بسماية السكنية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أستناداً الى توجيهات رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، يتم إلغاء جميع كتب الاستثناء الصادرة من قبل الهيئة من عملية التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية والتي لم يتم التعاقد عليها مع المصارف إعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2021/9/13 وبأثر رجعي".

وأضاف البيان، أن "الهيئة ستصدر قريباً تعليمات جديدة بشأن عملية بيع الوحدات السكنية والآلية المتبعة مع المصارف ".

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