2021/09/13 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج اليوم: مؤتمر أممي للتبرع لأفغانستان

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