حزب سياسي يتساءل عن مصلحة العراق من اتفاقية الربط السككي مع إيران

2021/09/13 | 13:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تساءل حزب للعراق متحدون، بزعامة أسامة النجيفي، عن مصلحة العراق من اتفاقية الربط السككي مع ايران، والتي عقدت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، داعيا إلى التدقيق والتحقق من مصلحتها للبلد.وجاء في بيان للحزب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “الكاظمي أكد خلال مؤتمر صحفي مع …

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