2021/09/13 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الاثنين، استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الإجراء الانتخابات في موعدها، فيما حدد مدة تقديم الطعون والشكاوى.وقال الهنداوي، في حديث تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات يحدد موعد الطعون والشكاوى المركز الخبري الوطني.

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