وزير الداخلية يصل بابل للاطلاع على الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية

2021/09/13 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل- واع

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحلّة للاطّلاع على الخطط الأمنية في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغانمي وصل إلى مدينة الحلة للاطلاع على الخطط المُعَدّة من الأجهزة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين - عليه السلام - بالإضافة الى خطط تأمين المراكز الانتخابية".

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