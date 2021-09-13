2021/09/13 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل أي إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في محافظة نينوى.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في حديث صحافي، إن “الحديث عن تسجيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن خلو نينوى من “الجمرة الخبيثة” المركز الخبري الوطني.

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