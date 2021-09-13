190 مسجدا يصدح بمظلومية الحسين.. بيوت السنة في البصرة تفتح ابوابها لاستقبال المشاية (تقرير مصور)

2021/09/13 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما ان يحل الاول من شهر صفر حتى تنفر

بيوت السنة في محافظة البصرة واهلها مع

اخوانهم الشيعة لنصب السرادق لاستقبال

زوار الحسين (ع)، فتراهم يقدمون الطعام

والشراب والمبيت لالاف الزائرين

مشاركين بالعزاء الحس

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