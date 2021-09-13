2021/09/13 | 14:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة النيابية تدعو لتدقيق عقود الكهرباء التي تم توقيعها في واشنطن

دعت لجنة النزاهة في مجلس النواب , الاثنين , الجهات الرقابية الى تدقيق العقود في قطاع الكهرباء التي وقعت في واشنطن خلال زيارة الكاظمي لها مؤخرا , مبينة ان العقود الموقعة مخالفة لقانون الموازنة الذي منع اجراء العقود الاحتكارية .

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ان ” الكوادر الوسطى في وزارة الكهرباء هي من اعدت العقود الاحتكارية التي حملها الوفد القطاعي للوزارة المرافق لرئيس الوزراء الى واشنطن”.

وأضافت نصيف، ان “احدى العقود تتتعلق بشراء 100 توربين بقيمة 257 مليون دولار مع النقل والنصب حيث تم تسعير التوربين الواحد بـ200 مليون دولار في حين ان السعر الحقيقي لايتجاوز 350 الف دولار ” .

وأوضحت، ان ” هناك عقود أخرى تم التوقيع عليها لقطاعات اخرى عدا قطاع الكهرباء ” , مطالبة بـ”التحقيق في تلك العقود ومنعها لكونها مخالفة لقانون الموازنة التي منعت اجراء العقود الاحتكارية” .

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