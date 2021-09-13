2021/09/13 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017، وإحالته الى مجلس النواب.وذكرت الأمانة العامة في مجلس الوزراء، ببيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوافق على مشروع التعديل الأول لقانون الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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