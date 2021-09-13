تضارب بين الصحة ومحافظة نينوى بشأن الجمرة الخبيثة

2021/09/13 | 14:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل أي إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في محافظة نينوى.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير إن “الحديث عن تسجيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في نينوى عار عن الصحة”.

وكان محافظ نينوى، نجم الجبوري، قال في حديث سابق، إن “احد المراجعين على أحد مستشفيات مدينة الموصل، كان التشخيص الأولي بأن لديه (الزائدة الدودية) حيث يوجد انتفاخ في البطن، ولكن عند إجراء فحص ثانٍ ثبت عكس ذلك وبينت الفحوصات أنه مصاب بالحمى النزفية التي يطلق عليها (الجمرة الخبيثة)”.

وأضاف، أنه “تم حجز جميع الكادر الصحي الذي أجرى العملية للمصاب، فضلاً عن أفراد أسرته وجميع الملامسين له، واستنفرت دوائر البيطرة لغرض تقييم الوضع خوفاً من وجود حالات أخرى”.

وأكد أن “دائرة البيطرة اتخذت الإجراءات التي من شأنها أن تمنع انتشار هذا المرض والسيطرة عليه”.

ولفت إلى أنه “تم وضع رقابة على المنطقة التي يسكن فيها المصاب وحجر جميع القريبين منه”.

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