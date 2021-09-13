ماذا لو اختارت الولايات المتحدة عدم غزو العراق؟

2021/09/13 | 14:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو أن العراق ظل تحت طائلة العقوبات الدولية والحكم الشمولي لعقد آخر، كان سيصبح دولة فاشلة، مع خروج أجزاء من الجنوب وكردستان العراق عن سيطرة صدام.

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