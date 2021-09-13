أول زيارة من نوعها منذ 2010.. بينيت يلتقي السيسي في مصر لبحث عملية السلام

2021/09/13 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة المصرية ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، لإجراء محادثات يتوقع أن تتناول العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والقضايا الثنائية.

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