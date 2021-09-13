الولايات المتحدة الاميركية تخصص 40 مليون دولار للحفاظ على المواقع الأثرية في العراق

2021/09/13 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، عن تخصيص أكثر من 40 مليون دولار من قبل الحكومة الأميركية، للمساعدة في الحفاظ على تراث العراق الوطني والعالمي.

وقالت السفارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 ايلول 2021)، إن "العراق يحتل مكانة بارزة في تاريخ العالم كونه يعد منشأ الكتابة، والعجلة، واختراعات أخرى لا حصر لها".وأضافت أن "الحكومة الأميركية خصصت أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراق الوطني والعالمي الثمين من خلال ترميم المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد".

ونشرت السفارة مقطع فيديو قالت أنه يظهر بعض مواقع التراث الثقافي الرائعة التي ساعدت في الحفاظ عليها.

N.A

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