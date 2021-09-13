الصحة تعلق حول تسجيل أول اصابة بـ 'الجمرة الخبيثة' في نينوى

2021/09/13 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الإثنين، نفيها تسجيل أي إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في محافظة نينوى.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح تابعه NRT عربية، (13 ايلول 2021)، إن "الحديث عن تسجيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في نينوى عار عن الصحة".

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري ذكر في تصريح صحفي، ان "احد المراجعين على أحد مستشفيات مدينة الموصل، كان التشخيص الأولي بأن لديه (الزائدة الدودية) حيث يوجد انتفاخ في البطن، ولكن عند إجراء فحص ثان ثبت عكس ذلك وبينت الفحوصات أنه مصاب بالحمى النزفية التي يطلق عليها (الجمرة الخبيثة)".

وأضاف الجبوري، أنه "تم حجز جميع الكادر الصحي الذي أجرى العملية للمصاب، فضلا عن أفراد أسرته وجميع الملامسين له، واستنفرت دوائر البيطرة لغرض تقييم الوضع خوفا من وجود حالات أخرى".

وأكد، أن "دائرة البيطرة اتخذت الإجراءات التي من شأنها أن تمنع انتشار هذا المرض والسيطرة عليه"، لافتا الى انه "تم وضع رقابة على المنطقة التي يسكن فيها المصاب وحجر جميع القريبين منه".

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