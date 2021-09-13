2021/09/13 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدامات بين متظاهري حشد الدفاع وقوات الشغب أمام بوابة المنطقة الخضراء (فيديو)

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