الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

2021/09/13 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات.

وقال مصدر في المصرف لـ( بغداد اليوم)، ان "مصرف الرافدين اطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين".

واضاف ان "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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