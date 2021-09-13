روسيا تسجل 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا

2021/09/13 | 14:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا اليوم الاثنين 18179 إصابة و719 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 18554 إصابة و788 وفاة في إحصائية أمس الأحد.وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة حالات الإصابة في البلاد وصلت إلى 7 ملايين 158248، منها 193468 حالة وفاة.وذكر المركز، أن 12469 شخصا تماثلوا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 6 ملايين و402126 شخصا.وسجلت العاصمة موسكو ارتفاعا ملحوظا في الإصابات الجديدة من 1592 أمس إلى 2022 اليوم، مع استقرار عدد الوفيات (42 مقابل 41).كما شهدت مقاطعة موسكو زيادة أيضا في الإصابات والوفيات اليومية (758 […]

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