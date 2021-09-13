الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابة بـ”الجمرة الخبيثة” في نينوى

2021/09/13 | 14:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل أي إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في محافظة نينوى.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن “الحديث عن تسجيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في نينوى عار عن الصحة”.وكان محافظ نينوى، نجم الجبوري، قال في وقت سابق، إن “احد المراجعين على أحد مستشفيات مدينة الموصل، كان التشخيص الأولي بأن لديه (الزائدة الدودية) حيث يوجد انتفاخ في البطن، ولكن عند إجراء فحص ثانٍ ثبت عكس ذلك وبينت الفحوصات أنه مصاب بالحمى النزفية التي يطلق عليها (الجمرة الخبيثة)”.وأضاف، أنه “تم حجز جميع الكادر الصحي الذي أجرى العملية للمصاب، فضلاً عن أفراد […]

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