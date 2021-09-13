الدفاع المدني يكافح حريقاً قرب موكب حسيني على طريق كربلاء

2021/09/13 | 14:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الإثنين، إخماد حادث حريق نشب في موكب على الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء.وقالت المديرية في بيان، إنه “تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة النجف، وبمشاركة ثلاث فرق إطفاء، من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل موكب حسيني على طريق نجف كربلاء ضمن محافظة النجف”.وأضافت، “حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها إلى المواكب الحسينية القريبة، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.وتابعت، “يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي”.

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