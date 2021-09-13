واشنطن تصرف 40 مليون دولار لحماية تراث العراق

2021/09/13 | 14:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

خصصت الحكومة الأمريكية أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراق الوطني خلال ترميم المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد.وقال بيان للسفارة الامريكية في بغداد، إن ذلك التخصيص جاء كون العراق يحتل مكانة بارزة في تاريخ العالم ويعد منشأ الكتابة، والعجلة، واختراعات أخرى لا حصر لها.وارفقت السفارة بيانها بمقطع فيديو يظهر بعض المواقع الاثارية العراقية التي تقول السفارة انها ساعدت في الحفاظ عليها

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