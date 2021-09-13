وزير الداخلية يصل إلى محافظة بابل

2021/09/13 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة بابل للاطّلاع على الخطط الأمنية في المحافظة.

وذكر مصدر امني للسومرية نيوز، أن "الغانمي وصل إلى محافظة بابل للاطلاع على الخطط الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بالإضافة الى خطط تأمين المراكز الانتخابية".

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