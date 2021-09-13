2021/09/13 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة مورننغ ستار البريطانية، اليوم الاثنين، ان ما لا يقل عن 72 صحفيا وناشطا يقبعون في السجن في اقليم كردستان العراق ويقومون باضراب عن الطعام منذ يوم السادس من أيلول الجاري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحفيون وناشطون في سجون كردستان يضربون عن الطعام المركز الخبري الوطني.

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