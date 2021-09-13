2021/09/13 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صيف من الاحتمالات المفتوحة على مصراعيها للأمريكيين الذين يسعون لقضاء إجازة أوروبية، تتغير القواعد بسرعة.إليك ما يحتاج المسافرون الأمريكيون إلى معرفته حول الوجهات التي لا تزال مفتوحة لهم في القارة الأوروبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل لا يزال بإمكان السياح الأمريكيين السفر إلى أوروبا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل لا يزال بإمكان السياح الأمريكيين السفر إلى أوروبا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).