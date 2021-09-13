2021/09/13 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الاثنين، ماحدث من خروقات لاتتعدى كونها محاولات يائسة.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاسدي، زار محافظة صلاح الدين والتقى، بالقيادات الأمنية والمسؤولين فيها".

وقال الاسدي بحسب البيان: "سنتواجد دائما حيث يتواجد الارهاب والفساد"، مشيرا الى ان "المسؤولية الأمنية هي مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع".

واضاف رئيس جهاز الامن الوطني "وجهنا بتوحيد الجهود وتنسيق العمل الامني والاستخباري وبما يضمن وصول المعلومة الاستباقية في وقتها المناسب لتفويت الفرصة على الاعداء في استغلال الثغرات إن وجدت".

وتابع "أمامنا مهام أساسية تتمثل في حفظ امن الوطن والمواطن وتوفير الاجواء المناسبة لحماية الزائرين ومراكز الاقتراع"، مشددا ان "ما حدث من خروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة ولن تثني عزيمتنا في ملاحقة فلول الارهاب المنكسرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي من صلاح الدين: ما حدث من خروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي من صلاح الدين: ما حدث من خروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).