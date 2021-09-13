الموقف الوبائي اليومي في النجف: حالتا وفاة وأكثر من ألفي مصاب يتلقون العلاج

2021/09/13 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، إنه "تم اجراء 1208 فحوص مختبرية لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة بلغت 240، مقابل 239 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم".

واوضحت الدائرة، "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-

مجموع الاصابات الكلي : 86603

مجموع حالات الشفاء : 83741

مجموع الوفيات : 691

مجموع الحالات تحت العلاج : 2171

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 5050".

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