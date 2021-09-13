2021/09/13 | 15:10 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 13 سبتمبر 2021 | 02:45 مساءً

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حماس: قصف غزة يدل على حالة التخبط التي يعيشها كيان الاحتلال

أكد القيادي في حركة “حماس” إسماعيل رضوان، الاثنين، أن قصف الاحتلال لقطاع غزة يدلل على حالة الإرباك والتخبط التي يعيشها “الكيان الصهيوني”، ومحاولة للتغطية على فشله وترميم صورته المهزوزة بعد العملية البطولية لأبطال نفق الحرية.

وقال رضوان في تصريح صحافي، إن هذا التصعيد والعدوان لن يكسر شوكة شعبنا، ولن يوقف مسيرة التضامن مع أسرانا البواسل، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أي حماقة يرتكبها ضد أسرانا وشعبنا، وستبقى المقاومة هي الدرع ولسيف المدافع عن شعبنا.

من جانبه قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن رد المقاومة في غزة على القصف، وحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة والقدس، يؤكد تواصل انتفاضة الحرية لإسناد أسرانا الأبطال، وعجز الاحتلال عن فرض المعادلات على شعبنا ومقاومته.

وفجر اليوم شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بزعم إطلاق صواريخ من غزة تجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع.

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