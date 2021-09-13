النجف تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا

2021/09/13 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة، ، مشيرة الى اجراء 1208 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR ..

وقال بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الإصابات الجديدة بلغت 240 إصابة، فيما كانت حالات الشفاء 239 حالة، مشيرا الى تسجيل حالتي وفاة".

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