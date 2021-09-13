خلال زيارته إلى صلاح الدين.. الاسدي يدلي بتصريح حول الخروقات الاخيرة

2021/09/13 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، ان ما حدث من خروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة.

ونقل مكتبه الاعلامي ابرز ما تحدث به الاسدي خلال زيارته الى محافظة صلاح الدين ولقاءه بالقيادات الأمنية والمسؤولين فيها في بيان تلقته (بغداد اليوم): "سنتواجد دائما حيث يتواجد الارهاب والفساد"، مؤكدا ان "المسؤولية الأمنية هي مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع".

ووجه الاسدي وفقا للبيان، الى "توحيد الجهود وتنسيق العمل الامني والاستخباري وبما يضمن وصول المعلومة الاستباقية في وقتها المناسب لتفويت الفرصة على الاعداء في استغلال الثغرات إن وجدت"، مبينا: "امامنا مهام أساسية تتمثل في حفظ امن الوطن والمواطن وتوفير الاجواء المناسبة لحماية الزائرين ومراكز الاقتراع".

ولفت الى ان "ما حدث من خروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة ولن تثني عزيمتنا في ملاحقة فلول الارهاب المنكسرة".

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