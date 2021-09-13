2021/09/13 | 15:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عدَّ رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ان ما حدث من خروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة، جاء ذلك خلال زيارته الى محافظة صلاح الدين ولقاءه بالقيادات الأمنية والمسؤولين فيها.وقال الأسدي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اننا “سنتواجد دائما حيث يتواجد الارهاب والفساد”، لافتا الى ان “المسؤولية الأمنية …

ظهرت المقالة من صلاح الدين..



رئيس الأمن الوطني: الخروقات لا تتعدى كونها محاولات يائسة أولاً على النور نيوز.

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