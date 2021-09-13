عمليات بغداد تعتقل 20 متهماً وتضبط أعتدة ومخدرات خلال 48 ساعة

2021/09/13 | 15:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إعتقال 20 متهماً وضبط أعتدة ومواد مخدرة خلال الـ 48 ساعة الماضية.وجاء في بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن الممارسات الأمنية التي تجريها قطعات قيادة عمليات بغداد لملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجريمة المنظمة، تمكنت المفارز المشتركة من إلقاء القبض على …

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