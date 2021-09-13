صمم أزياء لبعض أشهر المشاهير في العالم.. هكذا يختار مايكل سينكو في دبي كل حبة كريستال في فساتينه

2021/09/13 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد المصمم مايكل سينكو لأكبر حدث أزياء في المنطقة: أسبوع الموضة العربي.يُظهر لنا سينكو، المشهور بإبداعاته المعقدة، كيف يختار بعناية كل حبة كريستال تُوضع على فساتين مجموعته الجديدة

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