الصحة تسجل 4204 إصابات جديدة بكورونا و 54 حالة وفاة

2021/09/13 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 4204 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 6702 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 54 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 126652".

وسجل العراق أمس 3554 إصابة جديدة بكورونا قابلتها 51 حالة وفاة. الموقف الوبائي ببغداد وجميع المحافظات

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