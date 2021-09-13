الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بموكب حسيني على طريق نجف كربلاء (صور)

2021/09/13 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الإثنين، إخماد حادث حريق اندلع في موكب

على الطريق الرابط بين محافظتي النجف

وكربلاء.

وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع

المدني في محافظة النجف، وبمشاركة ثلاث

فرق

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