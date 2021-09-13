العراق يسجل 54 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا

2021/09/13 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 4204 إصابات جديدة بكورونا وتماثل 6702 حالة جديدة للشفاء و54 حالة وفاة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 126652 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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