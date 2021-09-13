هل موّلت السعودية هجمات 11 سبتمبر؟

2021/09/13 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السؤال هو: أهكذا تموّل حكومة تتمتع بواحدة من أعلى نسب الإيرادات في العالم هجوما ضد دولة حليفة، ومن دون حتى أن تغطي آثار انتقال الأموال؟

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