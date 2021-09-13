الموارد توجّه تحذيراً لأبناء البصرة

2021/09/13 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذَّرت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، من استخدام مياه شط العرب للأغراض البشرية، مبينةً، أن نسب التلوث فيه عالية، فيما أشارت إلى أن توفير المياه العذبة لمحافظة البصرة يكون من خلال قناتين إروائيتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب للوكالة الرسمية إن “الوزارة بصدد تأمين الريَّة الأولى لمحصولي الحنطة والشعير ، حتى لو لم تتساقط الأمطار، أما في ما يتعلق بالريّات اللاحقة، فيُعتمَد فيها على طبيعة السنة المائية المقبلة”.

وفي ما يخص مشروع تجهيز البصرة بالماء العذب، أوضح أن “هناك توجّهاً نحو عدم السماح بالمدِّ الملحي للوصول لمسافات كبيره داخل شط العرب”، مؤكداً، أن “هذا الإجراء مستمر”.

وأضاف، أنه “خلال سنة كاملة فأن الاطلاقات المائية في قلعة صالح لم تقل عن 100 متر مكعب في الثانية، وهذا منع المد الملحي من أن يصل الى مديات كبيرة داخل شط العرب، ما أمنت المياه بشكل جيد في العديد من المواقع، عدا موقع أو موقعين لايزال العمل جارياً لتأمين المياه لها من مصادر أخرى وليس من شط العرب”.

وأشار، إلى أن “وزارة الموارد المائية طلبت بشكل واضح، عدم استخدام مياه شط العرب لأغراض الاستعمالات البشرية”.

وأوضح، أن “شط العرب وضعه مستقر، إلا ان فيه نسبة عالية من التلوث، بسبب رمي مياه المجاري، لهذا نرفض استخدامه للاستعمال البشري”، مشيراً، إلى “أننا أمنّا المياه عن طريق قناة البَدعة من نهر الغرّاف وايضاً عن طريق القناة الإروائية التي تنقل المياه من شمال البصرة الى أقصى الجنوب في منطقة الفاو”.

وذكر ذياب، أن “القناة الإروائية تؤمِّن مياه الشرب لمواقع عدة، ضمن هذه المناطق”.

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