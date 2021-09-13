الفياض يعلن خبرا سارا بشأن المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2021/09/13 | 16:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عودة المفسوخة عقودهم لرئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض:

🔴 حصلنا على الموافقة بالعودة لـ 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد

🔴 مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد المهندس

🔴 البرلمان لم يخصص اي أموال للمفسوخة عقودهم لحسابات سياسية

🔴 تمكنا من الموافقة على استيعاب 30 الفا من المفسوخة عقودهم

🔴اولوية العودة ستكون للجرحى من أبناء المفسوخة عقودهم

🔴 سنشرع بتشكيل اللجان لانجاز عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

🔴 نأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم

🔴 سنشرع فورا باجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

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