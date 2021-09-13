الفياض يزف بشرى للمفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/09/13 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض: حصلنا على الموافقة بالعودة لـ 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد

الفياض: مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد الشهيد المهندس

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