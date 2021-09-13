رئيس الحشد الشعبي يعلن الموافقة على عودة 30 ألف من المفسوخة عقودهم

2021/09/13 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، الموافقة على عودة 30 الف من المفسوخة عقودهم.وقال الفياض في مؤتمر صحفي تابعه “النور نيوز”، “حصلنا على الموافقة بالعودة لـ 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد”، مبينا ان “مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد الشهيد المهندس”.وأضاف، …

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