الموقف الوبائي: أكثر من 4 آلاف إصابة وعشرات الوفيات

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الاثنين، إلى أكثر من 1.95 مليون إصابة.
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ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 13 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 4204 إصابة، و54 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6702 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 93.5%.
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