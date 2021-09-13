الموقف الوبائي: أكثر من 4 آلاف إصابة وعشرات الوفيات



الموقف الوبائي: أكثر من 4 آلاف إصابة وعشرات الوفيات
2021/09/13 | 16:25 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الاثنين، إلى أكثر من 1.95 مليون إصابة.

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ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 13 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 4204 إصابة، و54 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6702 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 93.5%.

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